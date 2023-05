Após polêmica com Thomaz Costa, Tati Zaqui publica uma carta aberta: “Me culpava e hoje isso me dói”

A cantora de funk afirma que a sua dor foi invalidada pelas pessoas e conta que os abusos que sofreu dilaceraram o seu coração.

Minha gente, tenho certeza que todos vocês acompanharam as polêmicas desta última semana envolvendo a relação tóxica entre o ator e ex-Fazenda Thomaz Costa e a cantora e também ex-Fazenda Tati Zaqui. Pois bem, após uma semana do início de toda essa história, na noite de ontem (26), Tati utilizou as suas redes sociais para publicar uma carta aberta sobre o assunto.

“Tentaram me calar. Tentaram me diminuir, difamar, menosprezar. Tentaram banalizar a minha dor, me descaracterizar e invalidar como mulher. Riram do meu sofrimento. Caçoaram daquilo que era sagrado pra mim”, iniciou a cantora.

A jovem, que afirma que sofria agressões durante o seu relacionamento com o ator e que em geral passa uma imagem de empoderamento, afirma que por muitas vezes se culpou pelo que estava acontecendo com ela.

“Me culpava e hoje isso me dói. A vergonha gritava a todo instante e mesmo assim não conseguia ter forças. Me faltava coragem, logo eu, Tati Zaqui, forte e invencível, empoderada, dona de si, me tornei refém”, continuou.

Logo em seguida, a funkeira explica um pouco sobre o quão prejudicial o abuso emocional e psicológico pode ser para um ser humano, ao ponto da pessoa se sentir como se fosse ‘um nada’.

“O abuso psicológico é uma teia. Quanto mais você tenta sair, mais está preso a ela. O abuso emocional te invalida por completo, te anula ao ponto em que você passa a não ser mais nada. A agressão física marca o seu corpo, mas dilacera o seu coração”.ex-Fazenda

Antes de terminar, a cantora conta que ainda existem lágrimas que precisam serem secadas e assume que o apoio e o carinho de seus fãs serão indispensáveis durante esse processo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ainda existem lágrimas, mas que secarão muito em breve. O amor de vocês, o respeito e o carinho serão indispensáveis. Como escrevi acima, não sou diferente de ninguém, apenas mais uma entre as milhares de mulheres, vítimas da violência”, assumiu a funkeira.

Por fim, Tati afirma que daqui pra frente a sua história será escrita de forma diferente e garante que será muito feliz nessa nova etapa de sua vida.

“Minha história, daqui pra frente, será escrita de forma diferente. Hoje é o primeiro dia em que olho no espelho e digo: Tatiane, só por hoje você escolheu ser feliz! E eu serei, não tenham dúvidas disso”, finalizou.