Após polêmica com o Tiktok, João Pimenta teme perder seu emprego no Porta dos Fundos

Mesmo correndo esse risco, o comediante se viu na obrigação de expor o preconceito que sofreu ao ser barrado no evento.

Quem aí lembra da polêmica que contei semana passada, sobre o Tiktok ter barrado o comediante João Pimenta minutos antes da sua apresentação no evento produzido pela plataforma de vídeos, em parceria com a empresa Porta dos Fundos e o canal Comedy Central? Pois bem, o babado não parou por aí.

Depois de ter exposto todo o constrangimento que passou ao ser barrado no evento, João acredita que perderá as suas chances dentro da empresa que ele já trabalha e que foi uma das organizadoras do evento em questão, a Porta dos Fundos, mesmo assim o comediante diz entender a importância de falar sobre o preconceito naquele momento.

“Então, né, eu sei que esse negócio que eu postei do evento aí vai dar uma m**** grande pra mim, mas não fiz nada de errado. Eu acho que, se eu tenho alcance hoje pra falar pra algumas pessoas, eu vou falar. Recebi nem cachê, só fui lá passar raiva”, disse.

Após toda a repercussão do caso, os responsáveis pelas redes sociais da empresa Tiktok responderam as publicações feitas pelo comediante no Twitter, dizendo que o caso está sendo acompanhado com muita seriedade e que a empresa condena todos os tipos de discriminação ou assédio, incluindo com base em raça, cor, sexo, orientação sexual ou deficiência.

A plataforma ainda completou: “Pedimos desculpas a você e ao Yuri e nos comprometemos a continuar empenhando todos os esforços para valorizar nossos criadores e garantir uma experiência segura e inclusiva para nossa comunidade em todas as circunstâncias e evitar que fatos como esses voltem a acontecer”.