Após pedido de desculpas, João Guilherme bate de frente com Rafael Cardoso: “não achei nenhuma mensagem”

A treta entre os atores ganhou um novo capítulo, já que João Guilherme disse que não achou nenhum pedido de desculpas do galã

Ixiiii, parece que essa confusão entre Rafael Cardoso e João Guilherme não terá fim tão cedo. Vem comigo que eu conto a tour por trás desse novo babado. O ator de Terra e Paixão afirma que se retratou e pediu desculpas ao João Guilherme após ter compartilhado o vídeo homofóbico sobre o cropped que o rapaz usava. Mas, pelo visto, a situação está longe de ter sido resolvida.

O jovem ainda disse que nunca encontrou nenhuma mensagem do ator global em suas redes sociais.

“Eu vi que ele falou em algum lugar que me mandou mensagem, mas não achei. Eu acho legal se ele vier de alguma forma se retratar comigo, mas não é comigo. Não fiquei ofendido, não é comigo a retratação”, soltou durante uma entrevista ao PocCast.

No entanto, Rafael Cardoso foi breve em sua defesa e não entrou em mais detalhes. “Não vou dar entrevista sobre esse assunto agora, no entanto, adianto que foi um equívoco”, explicou. “Infelizmente compartilhei o vídeo sem assistir. Não tenho preconceito com nada. Cheguei a mandar uma mensagem para o João Guilherme, me desculpando por qualquer mal-entendido”, garantiu o artista.