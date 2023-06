Após o desabafo em suas redes sociais, cantora apaga o post algumas horas depois: ‘Os pombinhos querem me silenciar’

Preta Gil comenta sobre ‘mau caratismo’ e ‘dissimulação’ durante o desabafo sobre as situações desconfortáveis que aconteceram na sua vida

Gente, vejam esse babado fortíssimo que acabou de chegar aqui na minha mesa. A cantora Preta Gil usou seu perfil no Instagram na manhã desta quinta-feira (29) para desabafar sobre as situações desconfortáveis que ocorreram na sua vida nos últimos tempos. Numa batalha contra um câncer no intestino desde o início de 2023, Preta desabafou em seus stories sobre a importância de escutar a si mesma.

Durante seu relacionamento de oito anos com Rodrigo Godoy, a cantora diz que não achava correto o sentimento de ciúme e que, por isso, “deixou escapar o seu sentido e a sua intuição “. Confira abaixo o que a cantora escreveu :

No texto, a cantora mostra referências das notícias de suposta traição do ex com sua personal stylist. Mas, algumas horas depois de fazer o desabafo, Preta apagou o post e explicou o porquê disso.

“Apaguei o post, porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde para isso. Eles querem me silenciar, não entendem que não é sobre eles e, sim, sobre a minha vida. [Sobre] as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores!”, escreveu.