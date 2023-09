Após novo desconforto intestinal, Bolsonaro é internado em Brasília

O ex-presidente precisou passar por uma lavagem; no inicio da noite desta quarta-feira (20) ele já teve alta do hospital.

Na tarde desta quarta-feira (20), O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou ser internado devido ao um desconforto intestinal decorrente da facada que levou durante a campanha eleitoral em 2018.

Bolsonaro foi levado ás pressas ao Hospital DF Star, onde passou por atendimento. “Realizou exames do tráfego digestivo, dentre eles a lavagem intestinal”, disse o assessor do ex-chefe do Executivo, Fabio Wajngarten, em seu perfil no X (ex- Twitter).