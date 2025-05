Após nova cirurgia, boletim médico atualiza quadro clínico de Mateus, da dupla Jorge e Mateus

Ai, gente… notícia que a gente não gosta de dar, mas precisa: o querido Mateus, da dupla Jorge & Mateus, precisou ser levado novamente ao hospital, apenas uma semana depois de ter passado por uma cirurgia de emergência no joelho.

Dessa vez, o motivo foi uma infecção decorrente de artrite séptica, uma condição bem delicada que exigiu uma nova intervenção cirúrgica — o famoso desbridamento, pra conter a inflamação e tentar estabilizar o quadro. A informação foi confirmada pela equipe dos sertanejos na noite desta quarta-feira (7/5), através das redes sociais.

“Informamos que, na tarde desta quarta-feira (7/5), o cantor Mateus foi submetido a uma nova cirurgia de desbridamento no joelho, como medida para conter a infecção resultante de um quadro de artrite séptica”, dizia o comunicado.

Segundo a nota, Mateus segue internado, sob cuidados médicos, e agora aguarda um novo laudo que deve indicar como ele está se recuperando dessa segunda cirurgia.

E os shows, como ficam? A equipe explicou tudinho: enquanto o cantor não tiver liberação médica para voltar aos palcos, ele ficará afastado dos compromissos profissionais. Mas os fãs podem respirar fundo: Jorge vai segurar a bronca e subir sozinho no palco em eventos que não puderam ser remarcados, como feiras agropecuárias e rodeios. Uma atitude linda de parceria e respeito com o público!

“Em respeito ao público e aos compromissos já assumidos, os shows que não puderam ser adiados […] serão realizados exclusivamente por seu parceiro Jorge, que seguirá representando a dupla”, avisou a equipe.

No fim, os representantes ainda deixaram um recado cheio de carinho aos fãs: “Agradecemos imensamente pela compreensão, pelo carinho e por todas as mensagens de apoio que temos recebido. […] Seguimos confiantes na plena recuperação do Mateus e em sua breve volta aos palcos.”

E a gente também, viu? Força, Mateus! O Brasil inteiro está torcendo por sua recuperação!