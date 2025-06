Após muita luta, Mariana Rios anuncia sua primeira gravidez

Quem diria, hein? Depois de anos de sofrimento, tentativas frustradas e muitas lágrimas no travesseiro, Mariana Rios pegou todo mundo de surpresa nesta quinta-feira (19/6) e anunciou que… está grávida do primeiro bebê! E não foi qualquer anúncio: a beldade fez questão de postar um vídeo cheio de trechos bíblicos e agradeceu em caixa alta: “Obrigada, Deus! Obrigada, Jesus!”. Uau!

O baby é fruto do relacionamento com João Luis Diniz D’Avila, neto do empresário bilionário Abílio Diniz, ou seja, vem herdeirinho (ou herdeirinha!) milionário por aí! Mas olha… até esse momento de alegria chegar, Mariana penou, viu?

A atriz passou por tratamento de fertilização in vitro, chorou com o diagnóstico de incompatibilidade genética com o boy (sim, isso mesmo!) e ainda relembrou o trauma do aborto espontâneo que sofreu em 2020, causado por uma condição autoimune seríssima que poderia até colocar sua vida em risco.

Mas como boa mineirinha de fé, Mariana deu a volta por cima: lançou livro de autoajuda, criou um projeto para acolher mulheres que não conseguem engravidar e… agora, finalmente, colhe o maior presente de todos: a maternidade real!

É claro que a notícia já agitou os bastidores das celebridades, com gente apostando até no nome do bebê. Vem aí um Abílio Júnior? Uma mini Mariana fashionista? Só o tempo dirá… Por enquanto, a gente torce: parabéns, Mari! Que esse baby traga muita luz, glamour e fofura!