Após mais de 6 meses afastada, Preta Gil volta aos palcos e se emociona

No Rio de Janeiro, a cantora participou da estreia da turnê nacional que sua família fará, a “Nós, A Gente”

Amores, desde que foi diagnosticada com um câncer no intestino, em janeiro deste ano, a cantora Preta Gil abriu mão se sua carreira para se dedicar inteiramente a sua recuperação, porém, nesta sexta-feira (16), a cantora subiu ao palco para participar da estreia da turnê nacional “Nós, A Gente”, que será realizada pela família Gil, no RIo de Janeiro.

Com uma autorização médica, ela se apresentou para grandes nomes como Regina Casé, Carolina Dieckmann, Murilo Benício e seu ex-marido, Otávio Müller, e foi ovacionada por todos os presentes, assim que entrou no palco, o que a deixou extremamente emocionada.

Antes de se emocionar ao dividir o palco com seu pai, Preta usou as suas redes sociais para expressar a importância daquele momento, que estava prestes a acontecer, para a sua vida.

“Eu estou muito feliz, de uma forma que eu nem sei explicar para vocês, porque eu ia ficar muito, muito triste, se eu não fizesse parte dessa turnê no Brasil. Afinal de contas, a ideia de fazer esse show foi minha”, afirmou a cantora.