Após lucrar cerca de R$ 1 milhão com Only Fans, Thomaz Costa anuncia que irá deixar a plataforma e vai voltar para igreja

O ator é ex-namorado de Larissa Manoela e já faturou mais de R$1,5 milhão com fotos sensuais na plataforma de conteúdo adulto

Thomaz Costa está fora do Only Fans e prometeu voltar a levar uma vida de acordo com os conceitos da igreja. O ator usou suas redes para contar que não vai mais fazer a venda dos seus pacotes mensais pela plataforma e que após a conversão, não pretende voltar atrás na decisão.

O ator sendo batizado em Igreja Evangélica (Foto: Reprodução)

“Eu estava me afundando. Já encerrei todas as plataformas. Não tem mais volta”, disse ele nos stories. “Meu maior sonho é construir uma família”, justificou.

O ator chegou a ganhar mais de R$1,5 milhão com a venda das fotos pelado na plataforma de conteúdo adulto. Hoje, ele frequenta cultos na igreja evangélica de São Paulo.