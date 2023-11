Após ladrão roubar sua casa, Mariana Rios agradece por livramento

Na noite do último sábado (28), a apresentadora disse que ninguém estava no local durante a ação dos criminosos.

Meus amores, lembra de quando a minha amiga Mari Rios teve sua casa em São Paulo furtada por um ladrão que fez uma limpa total nos pertences dela? Pois bem, a apresentadora postou nesta segunda-feira (30), um vídeo vivendo no seu perfil do instagram agradecendo pelo livramento que teve em não estar presente quando tudo aconteceu e também disse que a vida e a evolução espiritual valem mais do que bens materiais.

“Não é uma experiência legal ver imagens de pessoas invadindo a sua casa, tirando tudo do lugar, deixando essa energia no local, tirando de você aquilo que você demorou anos e anos para conquistar”, lamentou

“Não é bom, mas eu agradeço, porque sei que sou protegida, agradeço porque ninguém estava lá”, acrescentou.

“Caixão não tem gaveta, vão se os anéis ficam-se os dedos. Só que isso não dá o direito de ninguém roubar de você o que construiu. Só a gente sabe o valor financeiro e sentimental por trás de cada objeto. O que a gente leva dessa vida é só o aprendizado, a evolução. Nada passa despercebido daquele lá de cima, que não dorme.”