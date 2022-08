Após fim de ‘Casos de Família’, Christina Rocha diz que estava cansada do formato engessado do programa

Precisamos mesmo conhecer a Christina Rocha fora do ‘Casos de Família’. Durante a entrevista para o Podcast ‘Vênus’, publicado neste domingo, 28, a apresentadora Christina Rocha abriu o coração sobre o fim do ‘Casos de Família’, no SBT. O programa que ia seguir uma grade de gravações suspendeu o roteiro e deu fim antes do combinado. Ele será exibido até dia sete de setembro, com os programas já gravados.

Christina contou que já estava cansada de comandar o programa há mais 13 anos, contou que o formato engessado a incomodava. Ela busca novos desafios dentro ou fora do SBT, se diz aliviada pelo fim da atração. Contou ainda que como o foco era o caos das famílias, ela terminava as gravações sobrecarregada.

“Estou afim de fazer coisas novas, sabe quando você sente coisas boas, tipo renascer. Você parece que deu uma revigorada, sabe?! É bom a gente saber que está viva e que pode fazer outras coisas”, disse apresentadora. Ela também contou que não teve oportunidade de fazer outras coisas no SBT.