Após ficar ausente nas redes sociais, Carlinhos Maia desabafa nos stories: “Tenho chorado pra ‘kar*iooooo’”

Em longo desabafo, o influenciador, conta que o tempo longe das redes está lhe tornando mais humano.

Os últimos dias não tem sido de grande alegria para o nosso amado nordestino, Carlinhos Maia. Após ter passado alguns dias ausente em suas redes sociais, nesta sexta-feira (11), o comediante utilizou os stories do seu instagram para poder desabafar e justificar a sua ausência aos seus fãs.

Reconhecendo que nunca havia abandonado as redes sociais como desta vez, ele confessa que por diversas vezes sentiu vontade de aparecer por lá para dar satisfação para seus seguidores, mas sempre desistia e dizia a si mesmo: “Ei baitola, sua vida tá totalmente desorganizada, seus sentimentos, tudo, ‘fela’ da put*. Resolva primeiro isso. Eles te amam e vão te esperar.”

Carlinhos conta que pela primeira vez não está no controle de tudo e que isso tem lhe tornado mais humano. “Não está no controle me deixou bem, tem trazido o meu lado humano, meu lado sensível, tenho chorado pra kar*aiooooo. Mas não me sinto depressivo, me sinto normal.

Ele conta que, com tudo isso que está acontecendo, ele conseguiu identificar com quais coisas ele realmente se importa e revela que a conta dessas coisas couberam em apenas uma mão.

De acordo com ele, ele está passando por uma crise de identidade em seu melhor momento profissional, porém confessa que não estava sendo verdadeiro nem mesmo com Deus. “Eu estava sendo uma falsinha até com Jesus. Tá ligado quando você está rezando e mentindo até pra Deus? Eu tava assim. Mas ele é Deus né, de alguma forma ele fez eu me envergonhar de ser uma grande mentirosa safada.”

O empresário confessa que esses dias sem a mídia tem feito com que ele se reencontrado e após contar uma simples, porém significante história com seu pai, ele relata que seu medo de perder o seu ex-marido, Lucas Guimarães, fez com que ele entendesse que não é superior a ninguém. “Me sentia superior, importante. PORRRR* NENNHUMAAAAAA. A gente morre e não leva nada, imagina a soberba. Ok ok. Eu nunca fui um cara ruim, não vou também me boicotar. Mas eu estava sendo aquele cara p*u no c* sabe?”

Por fim, ele relata por diversas vezes ativou o modo de defesa eterno, para tentar amedrontar aqueles que chegava com más intenções, porém isso estava lhe fazendo mal. “Tudo pra mim era indiferente. Como se nada me surpreende-se.”