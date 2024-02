Após festa com Dennis DJ, Davi manda Wanessa tomar banho

Minha genteee, isso sim que foi um verdadeiro sextou no BBB 24 com uma festança ao som de Dennis DJ, que é um dos principais DJ’s do país e soma hits de longa data no funk. Os mais recentes são “Tá Ok”, em parceria com Kevin o Chris, “Malandramente” e “Isso que é vida”.

Mas o que me chamou a atenção enquanto eu assistia o payperview foi quando Davi, Wanessa e Yasmin estavam no banheiro e a cantora perguntou se realmente precisava de um banho e pediu para o brother sentir seu cheiro e ele falou ‘Hm… não tá legal.”

Ao perguntar para Yasmin, se era sério mesmo o que Davi falou, a modelo concordou prontamente.

Veja o vídeo abaixo: