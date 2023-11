Após falhar na hora H, Whindersson Nunes faz desabafo

Recentemente ele compartilhou uma situação inusitada, e que para alguns é motivo de vergonha, mas o comediante levou tudo na brincadeira.

Gente, acho que já passou da hora de normalizarem a brochada masculina né? Afinal, é algo que pode acontecer com qualquer um e se teve algume que passou por isso e conseguiu levar numa boa foi o youtuber Whindersson Nunes que abriu o coração para os fãs na tarde deste sábado (18) e relatou que sofreu com um problema sério “na hora H” . O comediante, de 28 anos usou e abusou do bom humor para contar que não conseguiu ter uma ereção e pediu aos seguidores que mandasse energias positivas para que o problema não se repetisse.

“Ontem minha chibata não quis subir, tropa”, se desesperou o ex-marido de Luísa Sonza. “Tentei jogar sinuca com uma corda, eu olhava e ele olhava de volta como quem diz: ‘estoy cansado, chefe….’”, explicou ele.

Animado e otimista, o influenciador avisou que hoje tentaria de novo. “Hoje nós vamo (sic) pro tudo ou nada, energia positiva pra minha pingola, clã”, pediu.

Obviamente,os fãs não perdoaram a oportunidade de trollar o comediante. “O calor tá derretendo tudo mesmo”, avisou um internauta. “Forças, mestre, nem tudo é do jeito que a gente quer”, avisou outro. “Oremos”, brincou um terceiro seguidor.