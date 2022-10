Após expulsão, Tiago Ramos é flagrados descalço nas ruas de São Paulo

O modelo foi expulso nesta madrugada, após se envolver em uma briga física com Shay.

Na manhã desta sexta-feira (21), o modelo Tiago Ramos, após ser expulso do reality ‘A Fazenda’, por se envolver em uma briga física com o empresário Shayan, foi flagrado por alguns fãs, nos arredores do parque Villa Lobos, zona oeste de São Paulo.

Com um sorriso no rosto e aparentemente tranquilo, apesar de estar com as mesmas roupas da hora da expulsão e descalço, o ex-peão não negou alguns registros aos fãs que ali estavam. Ele posou para fotos e vídeos e até se jogou nas dancinhas.

Vendo a proporção que esses vídeos tomaram, a irmã do modelo, Thalia Ramos, explicou que Tiago está bem, que ele estava na casa de uma amiga e só havia saído para comprar cigarros.

Até o então, a equipe do programa não divulgou se o ex-padrasto de Neymar e o empresário Shay, que também foi expulso durante esta madrugada, cumpriram a agenda pós eliminação do reality, como: participar do programa ‘Hora do Faro’ que é apresentado por Rodrigo Faro, e as lives que são conduzidas pelo ex-peão Lucas Selfie.