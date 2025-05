Após expor sua revolta com a prisão de MC Poze do Rodo, Oruam recebe alerta de sua mãe: “Não dá brecha!”

Coração de mãe não falha! Em meio à polêmica prisão de MC Poze do Rodo, na manhã desta quinta-feira (29/5), um detalhe comovente roubou a cena: a mãe do rapper Oruam, a dona Márcia Gama, enviou uma mensagem cheia de preocupação para o filho, pedindo que ele fique longe de encrencas!

“Meu filho… Estou muito triste. Por favor, esses caras estão querendo fazer isso com você! Não dá brecha, Mauro. Evita”, escreveu ela, em um recado tocante que o cantor fez questão de expor publicamente.

Oruam, que já se envolveu em dois episódios com a polícia só neste ano, mostrou sua indignação diante da prisão do amigo Poze e, mesmo com o apelo da mãe, partiu em defesa do funkeiro: “Ele canta em baile de favela, mas não é envolvido com facção nenhuma, com todo o respeito. A maior covardia mesmo, eles gostam de envergonhar, algemaram o cara, maior covardia, maior tristeza… Mas fazer o quê?”, desabafou, revoltado.

O rapper, que em fevereiro foi preso em uma blitz na Barra da Tijuca e, depois, se envolveu em uma operação policial que encontrou um foragido da Justiça escondido em sua casa, agora se vê novamente no olho do furacão.

Enquanto isso, dona Márcia, com o instinto materno afiado, faz seu apelo: “Evita!”. Será que Oruam vai ouvir o conselho da mãe ou seguir se expondo aos riscos?