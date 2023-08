Após exclusão, Renato Aragão revela novo trabalho: “Vem coisa boa por aí”

O humorista compartilhou a notícia por meio do seu Instagram sobre os bastidores do seu novo projeto

Não precisava nem que meu telefone tocasse para eu saber que Renato Aragão está planejando lançar um grande projeto nos próximos meses. O artista revelou detalhes sobre o seu novo projeto no seu perfil oficial do Instagram. O humorista não deu muitos detalhes, mas contou que coisas boas vêm por aí.

No vídeo publicado, ele aparece sendo aplaudido pelos presentes no local. Lilian Aragão não deixou de elogiar o seu marido.

“Que bom! Na ativa, né Didi Mocó? Sempre esta pessoa iluminada. Eu não canso de agradecer as risadas que você me fez e me faz dar todos os dias. Te amo. Minha eterna gratidão por fazer o mundo melhor”, escreveu.