Após especulações de gravidez, chega ao fim o namoro de Tati Zaqui e Thomaz Costa

O casal começou o relacionamento recentemente, durante a 14ª edição do reality ‘A Fazenda’.

Uai gente, o que aconteceu? Ai ai esses casais de reality show que juram amor eterno e pouco tempo depois termina assim, do nada. Nesta quinta-feira (29) os ex-Fazenda Tati Zaqui e Thomaz Costa anunciaram aos fãs que o namoro dos dois havia chegado ao fim.

Através de uma mensagem, que foi mandada em uma página de fãs, a cantora anunciou o fim do relacionamento com o ator e culpou as pessoas que nunca os apoiaram pelo seu fim.

“Passando pra avisar que, sim, chegou ao fim. Todas essas provocações e pessoas torcendo contra deu efeito. Conseguiram causar um grande inferno em nossas vidas por coisas sem nexo”, anunciou Tati.

“Sempre vi vocês indo contra e defendendo a gente desses ataques, mas ninguém é de ferro!”, desabafou a cantora.

Chega ao fim o namoro Tati Zaqui e Thomaz Costa. A cantora confirmou para fãs e eles já não se seguem mais. pic.twitter.com/OxpSdTItsA — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 29, 2022