Após entrevista, mãe de Ana Castela presta apoio a Gustavo Mioto: “Deixa comigo”

O cantor esteve no ‘Vênus Podcast’ e contou detalhes sobre o término com a cantora, revelando que tem pessoas que queriam o mal do casal

Gustavo Mioto soltou o verbo diante do seu término com Ana Castela, mas o que chamou a atenção dos internautas foi que ele disse que teria alguém que lutava contra o enlace do casal. A mãe da cantora demonstrou total apoio ao cantor e revelou que vai deixar a vida dessa tal pessoa bem interessante. “Quero agradecer todo o carinho da galera de ontem. Infelizmente nessa vida doida que a gente leva tem, sim, pessoas em volta que lutam contra a felicidade alheia, e onde tem luz, aparece treva. Um recado para as pessoas que eu já sei quem são, que mandaram informações para vocês sabem quem: já sei quem são e não crio briga com ninguém, mas parabéns, vocês conseguiram acessar um lado meu que não gosto de mostrar. E, sabendo quem são vocês, estou orando muito pela felicidade, porque a vida de vocês é muito triste para lutarem contra algo que estava tudo bem”, declarou. “Conta para mim Gu quem é, deixa essa pessoa comigo, vou deixar a vida dela bem interessante”, falou a mãe de Ana Castela.