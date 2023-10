Após divórcio, Gisele Bündchen teve ano mais lucrativo de sua vida

Especialistas em finanças apontam que a top model poderá acumular mais de R$100 milhões até o final de 2023

O ano já está com um pé em 2024 e sabemos que Gisele Bündchen está surfando na onda do dinheiro, afinal, ela é um dos grandes nomes do mercado de modelos nacionais e internacionais. Depois de abandonar a passarela e se dedicar a vida dos filhos e do marido, ela decidiu jogar tudo para o algo e assumiu a separação de Tom e voltou a trabalhar. A top não poderia ter feito melhor escolha, porque seu patrimônio só cresce.

Para a CEO do grupo The Celebrity Source, “A carreira dela está mais agitada do que nunca. Como a maioria dos acordos com celebridades da primeira prateleira, como a Gisele, começa nos milhões e ela fez várias campanhas em 2023, dá para dizer que ela está muito confortável e não vai precisar de nenhuma ajuda financeira de ex-marido”.

“Apesar de não ser possível determinar o valor exato, dá para estimar que ela fará entre US$ 15 milhões e US$ 20 milhões até o fim do ano”, afirmou. Após o divporcio ela estrelou diversas campanhas para marcas renomadas, como Louis Vuitton e Gaia Herbes.