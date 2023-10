Após diagnóstico de paralisia facial, Rico Melquiades comunica decisão drástica

O influenciador digital relatou os momentos de tensão que viveu quando sentiu o lado esquerdo de seu rosto paralisado.

Minha gente, olha o que eu acabei de saber do nosso querido Rico Melquiador. O campeão da Fazenda 13 apareceu em suas redes sociais na noite desse último sábado (7) para informar seus fãs, a respeito de uma decisão drástica que ele tomou após ser diagnosticado com uma paralisia facial, na semana passada.



O influenciador explicou que tentará se manter afastado das redes sociais o máximo que puder, para reduzir os níveis de estresses que causaram a paralisia e evitar que seu quadro piore.



“Os últimos dias têm sido bem difíceis. Hoje, mais uma vez, precisei ir ao hospital, acabei de ser diagnosticado com paralisia facial. A médica que tem me acompanhado me recomendou algumas ações e, para me ajudar nessa situação, uma delas é reduzir o estresse, a ansiedade e fazer uso de medicamentos, o que significa que eu preciso (TENTAR) me afastar um pouco das redes sociais para evitar que meu quadro clínico piore”, disse ele.



O influenciador explicou que pretende retomar com os conteúdos quando estiver 100% recuperado.