Após desdenhar prêmio do BBB, internet resgata vídeo em que Rodriguinho revela que Thiaguinho já te ajudou financeiramente

O polêmico participante do BBB24 afirma que não precisa do dinheiro do prêmio do reality.

Meus amores, recentemente, durante uma de suas conversas no BBB 24, o cantor e ex-integrante do grupo Os Travessos, Rodriguinho, meio que desdenhou do valor do prêmio do reality, afirmando que ele não precisava desse dinheiro, pois já havia conquistado esse valor com a sua carreira musical, porém, como nós sabemos, nada passa batido pelos internautas. Após fazer tal declaração, os fofoqueiros de plantão resgataram um trecho da participação de Rodriguinho no podcast PodPah, onde ele, que é muito amigo do cantor Thiaguinho, revela que o amigo pessoal e também colega de profissão já lhe ajudou, financeiramente, diversas vezes, inclusive, pagando o seu aluguel. Confiram o web programa: