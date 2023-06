Após desabafo sobre traição, Preta Gil recebe o apoio de ex-mulher de Hulk Paraíba

A empresária, que também foi traída, tenta confortar a cantora que utilizou as suas redes sociais para desabafar.

A vida não está sendo nada fácil para a minha musa Preta Gil, porém, diariamente diversas pessoas lhe mostram que ela não está sozinha. Após fazer um triste desabafo a respeito da traição de seu ex-marido, o personal Rodrigo Godoy, a cantora recebeu o apoio da influenciadora e empresária Iran Ângelo, o jogador de futebol Hulk Paraíba.

Ela que também foi traída por seu ex-marido refletiu sobre o quanto os seres humanos podem nos surpreender de forma negativa.

Citando a clássica frase do livro A Menina que Roubava Livros, “Os seres humanos me assombram”, a empresária pede para que não se culpe pelo que aconteceu.

“Não seja carrasco de si, pois é difícil intuir, ouvir o sexto sentido quando aquele que nos trai faz parte do nosso convívio diário e goza do nosso afeto”, iniciou Iran.

Logo em seguida, ela tranquiliza a cantora afirmando que ela jamais esperava isso do personal pois ela não teria coragem de fazer o mesmo com ele e ressalta que ela deve dirigir todas as suas forças para a cura de seu câncer no intestino, que foi diagnosticado pouco antes da traição ser descoberta.

“Sabe aquele velho adágio de que medimos o outro tomando por base a própria régua? E sobre isso! Você não seria capaz; então julgou que eles também não seriam. Não é fácil. Trata-se de uma batalha diária e hercúlea, mas busque forças em Deus e dirija suas energias para a sua cura”, continuou.

Por fim, a empresária pede que Preta não deixe que nada te desvirtue de seu propósito e garante que em breve tudo ficará melhor.

“Não deixe que nada te desvirtue desse propósito. Em breve uma nova vida se descortinará. Saúde”, finalizou a ex-mulher de Hulk Paraíba.