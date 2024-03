Após denúncia, Daniel Erthal perde kombi que ganhou para trabalhar

Contei para vocês que Daniel Erthal estava dando o máximo para fazer o seu negócio de cervejas vingar na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, né? Acontece que o muso reapareceu na web e contou os motivos que o fez perder sua kombi ganhada.

“Resolvi gravar este vídeo para vocês para explicar o que aconteceu com a kombi. Estou aqui em Miguel Pereira filmando um longa-metragem. Já tem mais de dez dias. Deixei a minha kombi no mesmo lugar, na Rua Anita Garibaldi, entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Figueiredo Magalhães (no bairro de Copacabana, na Zona Sul da cidade do Rio). Infelizmente, eu perdi a kombi hoje”, começou ele.

“A pessoa que me ajudou, o Tiago, não sabia dos débitos. Tem dívida ativa. Eu tentei ajudar uma pessoa que estava precisando, num dia de chuva, antes de eu viajar para cá. Ele estava precisando e provavelmente ficou dormindo esses dias todos (no veículo). Isso incomodou pessoas em Copacabana. Fui denunciado. No lugar é permitido estacionar, só que a minha kombi estava sem a porta”, relatou ele.

Por fim, Daniel ainda falou sobre o dinheiro que investiu no veículo. “E falando desse projeto com a kombi, é um projeto que a gente iria fazer uma reforma. Por isso que eu digo, como a gente iria fazer uma reforma se ela está em dívida? Se eu soubesse disso, eu jamais colocaria qualquer dinheiro na kombi. Eu coloquei R$ 2 mil para consertar. Eu ganhei a mão de obra, mas eu gastei com peça. Nem teria gastado isso se eu soubesse que tinha R$ 50 mil em dívidas. Sei que quem me deu fez na boa intenção, mas não dependia só de duas partes”, completou.