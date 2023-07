Após declaração de Brunna Gonçalves, ela nega estar falando de Jade e Bruna

A namorada de Ludmilla negou estar mandando indireta para Jade Picon e Bruna Marquezine depois dela curtirem o Numanice

Minhas manas do CSI não descansam até encontrar o motivo da fofoca, né? Foi só Brunna Gonçalves abrir a boca sobre os fãs de Ludmilla que não davam o braço a torcer para ela, que elas foram descobrir de quem ela pudesse estar falando. Os rumores aumentaram e levantaram o nome de Jade Picon e Bruna Marquezine. Acontece que a dançarina desmentiu a história.

“Ih gente, não surta! Adoro a Bruna e a Jade e não teria motivo algum pra isso ser pra elas. Vocês inventam cada fic. A Bru é super low profile e a Jade tá com a gente desde os primeiros. Assunto encerrado!”, escreveu.

As fofoqueiras acreditaram que o recado teria sido para as duas, porque ambas são amigas de Anitta e a girl from Rio é brigada com Ludmilla. Ou seja, não postaram para agradar a patroa, mas nada comprovado.