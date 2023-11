Após críticas, Ludmilla quebra protocolo e canta Hino Nacional no Prêmio Multishow

Ludmilla não ia ficar calada diante das críticas que recebeu em sua performance no Grande Prêmio do Brasil da Fórmula 1 ao esquecer algumas partes do Hino Nacional. A cantora aproveitou o ensejo do Prêmio Multishow para mostrar que sabe cantar o hino do Brasil e soltou a voz ao quebrar o protocolo da noite de premiações.

Ludmilla teve problemas com sua apresentação na corrida de F1, mas contou com a ajuda de Brunna Gonçalves para se redimir do erro, visto que ela foi uma das apresentadoras do Prêmio Multishow.

Silvana, mãe de Lud, também esteve na premiação e não deixou de se emocionar com a versão do hino acapella da música.