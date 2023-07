Após críticas contra Deborah Secco, Flávia Januzzi abre processo contra Rede Globo

A repórter abriu uma ação judicial contra a emissora após sofrer represálias depois de falar mal dos looks da atriz

Parece que diferente dos seus exs- colegas de firma, Januzzi tomou um rumo oposto após sua demissão no último corte de pessoal que a empresa fez. Meus queridos, a repórter está alegando uma saída brutalmente “dramática” da empresa e que sofreu duras críticas por criticar publicamente o figurino que Deborah Secco usou no programa “Tá na Copa”, no Sport TV, durante a Copa do Mundo.

O lookinho em questão foi um cropped feito com a camisa azul da Globo e uma calça cáqui, também cor padrão da empresa na transmissão esportiva, que deixava a calcinha à mostra. Na época, a jornalista escreveu o seguinte comentário: “Sensualização pra comentar futebol não empodera mulher nenhuma. Podem me massacrar aqui. Achei uó”.

Já Deborah, que foi uma das apostas da emissora para dar uma visão mais bem-humorada e menos técnica aos debates após as partidas, rebateu as críticas dizendo “Cada um tem a sua opinião, mas eu acho que quem não gosta, não veste. Agora criticar o coleguinha, acho feio”, postou a atriz nas redes sociais. A moça ainda fez questão de afirmar que teve que apagar a postagem em que criticava a vestimenta da atriz, após ter sido duramente advertida pela Globo. “Tirei a postagem, mas eu continuo pensando exatamente como eu botei ali. Pra quê?”.

No processo que está movendo contra a emissora, a jornalista pede R$ 4,5 milhões por supostas transgressões da empresa às normas trabalhistas. A Rede Globo já foi notificada e tem até o fim do mês para apresentar a sua defesa na ação. Uma audiência de conciliação para um possível acordo será marcada para o próximo mês.