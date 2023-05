Após críticas, ator sai em defesa de novelas bíblicas: “Meu Twitter bomba”

Marcel Arnal, da série Reis da Record, contou que fica feliz em ver que os jovens assistem a novela cristã e defendeu suas qualidades

Amor pelo trabalho ou não? Marcelo Arnal rasgou seda para as novelas bíblicas da Record TV e não deixou de falar que os jovens assistem a novela e acabam compartilhando os bons momentos com ele no Twitter. O ator interpreta Sama em Reis, e em entrevista à Caras ele completou dizendo que existe muito preconceito diante das produções.

“Eu fico muito feliz quando vejo pessoas que não são cristãos assistindo as novelas da Record e se sensibilizando com as histórias”, disse.

O ator ainda contou que fica impressionado com as mensagens que recebe, algumas até ousadas com propostas de casamento. “Existe um preconceito dizendo que novela bíblica só tem senhor e senhora em casa vendo, mas é impressionante a quantidade de jovens vendo as novelas da Record. Meu Twitter bomba, são só jovens”, declarou.