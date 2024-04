Após confirmar término, Davi apaga fotos com Mani Reggo das redes sociais

Algumas pessoas cantaram a pedra e muitos desacreditaram que Davi pudesse fazer o que fez com Mani Reggo. O término dos dois veio aí e após a confirmação do ex-BBB as fotos com a ex já saíram das redes sociais. Mani, por sua vez, deu unfollow no motorista de aplicativo e já não o segue mais.

Davi apagou outras publicações recentes, como duas em que ele pedia desculpas a Mani por sua conduta após o reality show. A cozinheira deixou de seguir Davi na rede social, embora siga com fotos do ex-namorado em seu perfil.

Davi confirmou o término no ‘Altas Horas’: “Ela que terminou comigo. Ela não soube respeitar meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento”, declarou ele.