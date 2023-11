Após brigar com Bacci, Datena se afasta do Brasil Urgente

O apresentador se afastou para cuidar de sua saúde devido a ordens médicas, pois ainda não se recuperou das três cirurgias que fez.

Amores, vocês lembram daquela briga que rolou entre o Datena e o Bacci recentemente? Pois então, por causa dessa treta entre os jornalistas, Datena foi afastado temporiamente do comando do Brasil Urgente por ordens do seu médico, porque ainda está se recuperando das três cirurgias que fez no coração.



Mas vocês acham mesmo que o Datena deixaria seu público na mão? Jamais, meus queridos. Lucas Martins que substituiu o âncora, que deixou uma mensagem para o público, na tarde desta sexta (3). “Cadê o Datena? Ele está se recuperando e deixou um recado para vocês”, disse o jornalista, que pediu para a equipe colocar a mensagem no ar.



O apresentador fez um vídeo diretamente do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, aonde está internado e deu detalhes sobre seu estado de saúde, fez questão de dizer que quer estar de volta aos estúdios da Band já na segunda (6): “Eu acabo de ter alta do Hospital Sírio Libanês, foi tudo bem, consegui até trabalhar nesse meio tempo, mas não estou totalmente recuperado. Mais dois ou três dias tenho a condição de voltar a trabalhar. Quero convidar vocês a assistirem o Brasil Urgente com o Lucas Martins porque preciso dar um tempinho a mais. É um conselho dos médicos. Se Deus quiser, até segunda estou de volta. Até mais, que Deus ajude a todo mundo”, finalizou.