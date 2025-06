Após briga na web, filho de Latino fala em reconciliação com o pai e desabafa sobre saúde mental: “Não sou santo”

Amores, aproveitando o friozinho do tempo chuvoso aqui em São Conrado, resolvi fazer um chocolate quente com 70% cacau e pitadinhas de canela em pó. Ficou uma delícia! Eis que, enquanto provava a bebida, uma amiga de Floripa me enviou um áudio contando sobre o desenrolar da treta entre Latino e o filho…

Bem, acontece que, nesta segunda-feira (9), o filho do cantor Latino, Guilherme Namentti, de 27 anos, usou as redes sociais para celebrar a nova fase de sua vida impulsionada pelo acompanhamento terapêutico conduzido por Sandro Barros, especialista em tratamento para dependentes químicos.

E em entrevista ao jornal Extra, o rapaz confessou que, por meio das terapias, tem a intenção de se reconciliar com o pai, após as trocas de farpas intensas publicadas no Instagram, no fim de maio.

“Aprendi que não se paga o mal com o mal! Meu pai me atacou primeiro, mas estou aberto ao diálogo com ele nessas terapias para tentar entender onde podemos consertar o que erramos. Acredito que, se ele, meu pai, o cantor Latino, com 30 anos de carreira, tiver humildade e conseguir relevar tudo o que causou na minha vida, eu, sendo filho dele, acredito que ele reconhecerá que, apesar de todos os problemas que um filho possa ter, nada justifica o que ele fez. Pois todos vocês sabem: partiu dele expor isso publicamente. E é sobre isso”, garantiu o jovem.

Guilherme está em tratamento terapêutica para vencer o vício em drogas (Reprodução/Instagram)

Ao jornal, Guilherme Namentti revelou que, em Florianópolis, estava morando de favor em uma oficina, e que, devido às dificuldades enfrentadas pela dependência química, voltou ao Rio de Janeiro para realizar tratamentos e vencer o vício.

“Cheguei no Rio para organizar tudo e estou muito feliz, pois aqui também estou perto dos meus irmãos, me reconectando. Sandro [Barros] está me ajudando muito na minha recuperação, espiritualmente e psicologicamente. Ele é reconhecido por atender uma galera gigante no Brasil inteiro e tratar diversas pendências como ansiedade, síndrome do pânico, dependência química, dependência alcoólica e terapia familiar de reconciliação”, reforçou.

O filho de Latino contou que foi o próprio terapeuta, Sandro Barros, quem tomou a iniciativa de oferecer apoio psicológico após tomar conhecimento da polêmica entre pai e filho. O tratamento tem o objetivo de ajudá-lo a enfrentar a dependência química e lidar com os conflitos familiares.

“Sandro ficou sabendo de toda a polêmica e quis me conhecer. Partiu dele, e foi uma luz! A leveza dele está me fazendo sentir melhor comigo mesmo. Já fizemos duas sessões de terapia, que me deixaram mais leve e com mais entendimento sobre tudo que aconteceu comigo”, disse.

O rapaz admitiu que quer uma retratação de Latino sobre as acusações que fez (Reprodução/Instagram)

E sobre a possibilidade de reconciliar laços com Latino, Guilherme admitiu esperar um pedido de desculpas do pai, publicamente, da mesma forma que compartilhou as acusações.

“Estou aguardando uma retratação dele sobre tudo. As agressões das quais ele me acusou nunca existiram, com exceção da dependência alcoólica, essa, sim, eu assumo e sei que trouxe muitos problemas entre nós. Nessa parte, eu reconheço que não sou santo e realmente peço perdão a ele por ter trazido essa decepção. Um ano da minha vida em que me afundei no álcool… Eu tomava uma garrafa de vodca por dia e fumava três carteiras de cigarro. E por aí vai…”, completou.

Namentti ainda afirmou, ao Extra, que vai realizar exames toxicológicos para provar aos internautas que nunca usou cocaína, acusação feita por Latino.