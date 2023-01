Após ataques de Antônia Fontenelle, escola de samba convida Janja para ser madrinha da Velha Guarda no desfile deste ano

“Pois vai entrar o samba

Com toda fidalguia

E como o samba é o rei desse país

Só pode entrar pelas mãos da Imperatriz”



A letra de Paulo Cesar Pinheiro e Mauro Oliveira sintetiza a representatividade e o gigantismo da Imperatriz Leopoldinense no maior espetáculo do planeta. pic.twitter.com/M33S6R7dCx