Após apenas 2 meses juntos, Duda Nagle anuncia o fim de seu relacionamento com Michele Balsamão

Ué gente, já??? Minha gente, nesta segunda-feira (15), o ator Duda Nagle utilizou as suas redes sociais para anunciar o fim de seu relacionamento com a empresária Michele Balsamão.

No post, apesar de Duda não revelar o verdadeiro motivo do término, após apenas dois meses de namoro, ele garante que ele e Michele ainda são amigos e continuarão trabalhando juntos.

“É com tristeza que comunicamos o fim do nosso relacionamento. Michele e eu decidimos terminar o namoro. No entanto, nossa parceria e os projetos em conjunto continuam, assim como nossa grande amizade, repletos de boas memórias e sentimentos positivos. Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio e pela torcida”, publicou o ator.