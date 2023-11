Após anuncia afastamento das redes sociais, Jojo Todynho rebate cancelamento: “Eu sustento as minhas gracinhas”

A cantora está sendo cancelada após chutar o balde e expor diversos assuntos de seu ex-marido, Lucas Souza.

Meus amores, mais cedo contei para vocês que após toda a polêmica de ontem, envolvendo o seu ex-marido, Lucas Souza, a cantora Jojo Todynho havia anunciado que deixaria das redes sociais de lado, por um tempo, porém, ainda na manhã desta quarta-feira (22), jojo utilizou as suas redes para rebater o “cancelamento” que ela está recebendo.

“Ontem foi o meu dia do basta, e hoje eu estou reiterando a minha fala de ontem. Não tem cancelamento, não tem haters, vocês não cancelam ninguém, vocês ficam aqui na internet, e me veem e calam a boca, não falam nada”, iniciou Jojo, que continuou:

“Eu sustento as minhas gracinhas, e uma coisa que eu tenho é vergonha na cara. Não gosta de mim, [se] me ver na rua troca de calçada, não vem pedir pra fazer foto não. (…) Eu não admito mais! Agora falar que não gosta de mim e continuar me seguindo, é difícil”, esbravejou.

Por fim, a cantora afirma que não vive do engajamento que as polêmicas lhe dão e garante que em momento algum ela está fazendo VT para aparecer.

“Eu não sou ligada a seguidor, eu não sou ligada à fama, eu não sou deslumbrada com esse mundo, sabe porque? Se uma coisa que eu tenho na vida é vergonha na cara, não estou aqui pra agradar ninguém. Eu não estou aqui pra fazer VT. Ninguém é melhor que ninguém, não. Vivam a realidade, todo mundo tem problema, parem de fantasiar as coisas”, finalizou a famosa.