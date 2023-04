Após agredir mulher, Miss perde o título e a chance de concorrer ao Miss Universo ES

Thayssa Florindo do Espírito Santo perdeu o título e a oportunidade de se classificar no concurso após se envolver em uma briga de rua

Quem conhece e acompanha os concursos de Misses, sabe que elas têm que ser exemplo de mulher na sociedade, assim como os Misters. Não foi o caso de Thayssa Florindo, que acabou sendo expulsa do concurso depois de se envolver em uma briga de rua. A modelo foi coroada Miss Iúna 2002, no ES, e concorre no Miss Universo Espírito Santo, segundo informações de Gabriel Perline.

A agressão aconteceu em Ibatiba, na cidade dos concursos. A vítima teria sido agredida e ameaçada pela Miss que informou a situação para a coordenadora do Miss Iúna.

“Desci o pau mesmo, desço o pau mesmo. Mexe que eu desço outro. Capeta”, disse Thayssa em vídeo. Ao ser questionada sobre o fato, ela disse que disse o que disse, mas negou agressão.