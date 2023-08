Após afirmar que era heteroafetiva, Bruna Griphao desmente e revela que já namorou com outra mulher 

A atriz e ex-BBB revelou sentir atração sexual por ambos os sexos durante a sua participação no reality da Globo.

Amores, apesar de ter sido extremamente flopada, a última edição do Big Brother Brasil tratou de alguns assuntos extremamente importantes na nossa sociedade atual, como a normalização dos relacionamentos tóxicos, os casos de importunação sexual, a representatividade de um elenco composto por grande parte dos participantes sendo negros e o respeito das diversas orientações sexuais existentes.

Um belo exemplo desse último tópico que citei é a atriz e terceira colocada do BBB 23, Bruna Griphão, que durante o programa se assumiu naionalmente como uma pessoa bissexual.

Recentemente, em uma entrevista à jornalista Heloísa Tolipan, Griphao falou sobre o assunto, revelando que, desde o início, ela sempre teve uma rede de apoio familiar, o que foi muito importante para ela, já que normalizar o assunto, ao seu ver, é uma libertação.

“O amor é algo natural e deveria ser reconhecido assim. Me assumi bissexual no Big Brother e achei importante normalizar isso. Meu pai sabia, mas muita gente da minha família não. E, quando sai, conversamos muito sobre o tema. Sou grata por ter tido o acolhimento deles. Sei que não é assim para muita gente, pode gerar sofrimento. Mas para mim é algo simples, não é uma questão. Não tenho medo de ser quem sou, é uma libertação”, iniciou a atriz.

Logo em seguida, a ex-BBB, que atualmente está solteira, explica que estava brincando quando afirmou ser heteroafetiva, garantindo que não só consegue se envolver amorosamente com outras mulheres, como, inclusive, já namorou com uma no passado.

“Falei brincando esse negócio de ser bissexual heteroafetiva. Mas já me envolvi amorosamente com mulheres e já até namorei uma. Nunca falei isso antes. Me envolvo romanticamente com homens e mulheres. Já amei uma mulher. No momento estou solteira, embora toda hora noticiem que estou com alguém”, declarou Griphao.