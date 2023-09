Após afastamento por AVC, Sidney Magal volta aos palcos

O cantor ficou afastado por mais de 3 meses dos shows, após ter que ser internado às pressas durante sua última apresentação.

Amores, no finalzinho do mês de maio eu contei para vocês que o cantor Sidney Magal quase matou os seus fãs, após ser internado às pressas sua apresentação no Sesi de São José dos Campos (SP), internação essa que fez com que o cantor descobrisse que havia tido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Pois bem, após passar onze dias no hospital e mais de três meses em repouso na sua casa, afastado dos palcos, na noite de ontem (15), o cantor finalmente retornou aos palcos e se apresentou em São Paulo.

Na época do AVC, o cantor deu uma entrevista para a colunista Carla Neves e detalhou a terrível sensação que sentiu em cima do palco, minutos antes de ir parar no hospital.

“Foi um negócio meio assustador. Na hora senti uma tontura, como se eu tivesse bebido e minhas pernas não obedecessem o meu comando. Tanto é que procurei um lugar para sentar para evitar cair”, declarou Magal.