Após a repercussão negativa do comentário infeliz que fez sobre a esposa, Justin Bieber apaga a legenda

Que horror, meu Deus. Gente, eu to completamente horrorizada com o que eu acabei de ler, juro para vocês. A única coisa que eu consigo pensar sobre isso é que o Justin Bieber odeia a esposa.

Acontece que, a Hailey Bieber estampou a capa da revista Vogue norte-americana e celebrou o feito em suas redes sociais. Até aí, tudo bem. Só que seu marido, o cantor Justin Bieber, compartilhou a notícia em seu perfil do Instagram, mas a legenda da publicação gerou uma grande polêmica na internet, tanto que ele rapidamente apagou o que havia escrito inicialmente e trocou por alguns emojis.

Na legenda anterior, ele expos uma briga que ele e Hailey tiveram no passado: “Isso me lembra de quando eu e a Hailey tivemos uma grande discussão, e eu disse que Hails nunca estaria na capa da Vogue. Eita, eu sei, tão maldoso… Por alguma razão, porque me senti tão desrespeitado, pensei que tinha que me vingar.”, escreveu o cantor. Olha, meus amores, com um marido desses, quem precisa de inimigos, hein?

Em seguida, ele falou sobre o relacionamento deles e pediu desculpas à esposa pelo comentário infeliz : “Acho que, à medida que amadurecemos, percebemos que não ajudamos nada ficando quites. Honestamente, estamos apenas prolongando o que realmente queremos, que é intimidade e conexão. Então, amor, você já sabe disso, mas me perdoe por dizer que você não teria uma capa na Vogue, porque claramente eu estava tristemente enganado”.

Obviamente, os seguidores de Bieber não ficaram nada felizes com essa declaração dele sobre Hailey e detonaram o cantor nos comentários da publicação: “Justin do céu, pra que isso, misericórdia”, disse uma seguidora. “Hailey, da tempo de sair disso”, disse outra.

“Que legenda desastrosa para parabenizar alguém, Justin”; “Está difícil te defender”; “Um simples ‘parabéns pela capa’ seria suficiente, mas ok”.

Após muitos comentários negativos, Justin trocou o texto que havia feito inicialmente por quatro emojis, incluindo um coração e outro que demostra emoção.