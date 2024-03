Após 8 anos longe das telinhas, Dani Winits volta à TV Globo em “Família  é Tudo”

Amoreees, eu não sei vocês, mas eu estava morrendo de saudades dessa musa nas telinhas, porém, felizmente, após 8 anos afastada da TV a talentosíssima atriz Danielle Winits voltará a atuar.

De acordo com o site Notícias da TV, Winits fechou um contrato com a TV Globo para participar da atual novela das 19h, “Família é Tudo”, onde suas cenas estão previstas para ir ao ar a partir do dia 8 de abril.

Na trama, a personagem da atriz será uma “papa anjo”, que se encantará por Guto, não medindo esforços para conquistar o garoto, que é estagiário da Mancini Music, e tirar a sua virgindade.