Após 20 anos de casa, o nosso eterno Felix, Mateus Solano é demitido da TV Globo

O ator, que foi destaque em muitas produções da emissora, considera sua demissão algo desafiador e estimulante.

É gente, ao que tudo indica as coisas na TV Globo estão indo de mal a pior, afinal, mais um dos grandes nomes da teledramaturgia foi demitido da emissora. Segundo a colunista Fábia Oliveira, após 20 anos de contrato de exclusividade, o ator Mateus Solano, nosso eterno Felix, não está mais no casting fixo da Globo.

De acordo com a colunista, Solano considera sua saída da Globo algo desafiador e estimulante, ao mesmo tempo, afinal, a inquietude é tudo na vida de um artista.

“É desafiador e estimulante para mim estar aberto a novos projetos agora fora da Globo. A inquietude é base e força motriz para qualquer artista”, afirmou o ator

Vale lembrar que além de seu papel memorável em “Amor à Vida”, onde interpretou o Felix, Mateus foi destaque outras grandes produções, como A Dona do Pedaço, Liberdade Liberdade, Morde e Assopra, Viver a Vida, Quando Fala o Coração, Sob Nova Direção, Escolinha do Professor Raimundo, Quanto Mais Vida, Melhor!, Linha Direta e The Masked Singer Brasil.