Após 12 dias internado, Roque recebe alta hospitalar

O assistente de palco de Silvio Santos, que passou pela UTI, recebeu alta exatamente no dia de Nossa senhora Aparecida, de quem ele é muito devoto.

Meus amores, tenho uma ótima notícia para vocês, durante o feriado desta última quinta-feira (12), o diretor de auditório e amado assistente de palco do SBT, Gonçalo Roque, felizmente recebeu alta hospitalar após passar 12 dias internado, dentre eles, fazendo uma passagem pela UTI.

Em declaração enviada ao colunista Gabriel Perline, a esposa de Roque, Janilda Nogueira, afirmou que estava morrendo de saudade de sua casa e ressaltou o fato do assistente de palco ter recebido alta no dia em que os Católicos comemoram o dia de Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do nosso país, de quem ele é extremamente devoto.

“Bora pra casa que eu tô morrendo de saudade da minha casa. 12 dias no hospital, né? Consegui ir uma vez só lá correndo pegar umas roupas e voltar… Agora, graças a Deus, que a nossa Senhora da Aparecida que dê muita saúde pro Roque, é muito devoto a ela e ele vai conseguir”, relatou a esposa do fiel escudeiro de Silvio Santos.