Após 12 anos, Madonna volta a fazer show no Brasil 

De acordo com o jornalista, a Rainha do Pop incluiu o nosso país em sua turnê de comemoração de 40 anos de carreira.

Socorro! Me amarrota que eu estou passada. De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, a eterna Rainha do Pop, a musa, Madonna voltará a se apresentar aqui no Brasil, após 12 anos de sua última apresentação no país.

Segundo ele, a diva incluiu o Brasil em sua próxima turnê, que acontecerá em 2024, em comemoração aos seus 40 anos de carreira.

Vale lembrar que a última vez que a Rainha veio ao nosso país foi em 2012. Na época, a gata estava rodando com a turnê “MDNA Tour” e se apresentou apenas em três cidades, sendo elas: São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.