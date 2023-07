Apartamento em que Maísa Silva estava hospedada, pega fogo na Zona Norte de Recife

Felizmente, o Corpo de Bombeiros da cidade conseguiu conter as chamas e todos os que estavam no imóvel foram resgatados sem nenhum ferimento.

Gente, na manhã deste sábado (29), a atriz e apresentadora Maísa Silva quase matou os seus fãs de preocupação, isso porque, por volta das 10h, o apartamento em que ela estava hospedada na Zona Norte do Recife, no Pernambuco, foi atingido por um incêndio.

No momento em que o imóvel começou a ser tomado pelas chamas, haviam 7 pessoas no apartamento, onde, 5 delas conseguiram deixar o local em segurança, logo de cara, dentre elas a ex-apresentadora do Bom Dia & Cia, enquanto os outros dois jovens, que ficaram presos no local, foram resgatados, pelo SAMU por volta das 11h30.

Felizmente, segundo o major Serafim, do Corpo de Bombeiros de Recife, apesar da dificuldade de controlar o fogo no apartamento, todos foram resgatados sem nenhum ferimento, mas por questão de segurança, aqueles que ficaram presos no local foram encaminhados para o hospital.