Apartamento de Jô Soares está à venda por R$12 milhões

O imóvel possui sala de cinema, capela e barbearia, sendo localizado em um dos bairros nobres de São Paulo

Jô Soares nos deixou há um tempo e ainda é possível lembrar de suas entrevistas icônicas na Globo. Eu e minhas fofoqueiras recebemos as notícias de que o seu apartamento luxuoso está à venda em São Paulo pela bagatela de R$12 milhões. O imóvel é impecável e chega a causar inveja mesmo nos mais enjoados.

O apartamento está localizado em Higienópolis e tem uma vista linda para o Vale do Pacaembu, com 628 metros quadrados. Os acabamentos ficam por conta dos mármores e as portas em madeira de ótima qualidade.

Além do requinte, o apê possui: Biblioteca, uma barbearia e até mesmo uma capela dedicada a Santa Rita de Cássia, a quem Jô era devoto.Quatro quartos, incluindo uma suíte, um cinema com home theater, ar condicionado central e janelas automatizadas e antirruído em todos os cômodos.