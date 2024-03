Apartamento de Bebeto na Barra da Tijuca vai á leilão por dívida de condominio

Eitaaaaa, parece que as coisas andam bastante complicadas para o comentarista da Band Bebeto. Tudo isso porque o ex-jogador de futebol tem um apartamento que vai a leilão no dia 1º de abril por causa das dívidas que tem com um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo informações obtidas pelo TV Pop, essa ação tramita desde 2020 e cobra na Justiça o pagamento no valor de R$ 504.262,02 referentes a condomínio, IPTU e taxa de incêndio – todos acrescidos de juros e multa de mora.

Segundo este documento, Bebeto não paga o condomínio do imóvel desde 2019. O lance inicial pelo apartamento é de R$ 1,6 milhão, e será conduzido pelo leiloeiro público Jonas Rymer. Caso o imóvel não seja arrematado no dia, a unidade será oferecida novamente na quinta-feira (4), a partir de 50% do valor da avaliação do imóvel. O valor que for arrecadado servirá para pagar dívidas condominiais de outra unidade, que pertence ao ex-jogador, que está sendo alvo de uma ação judicial.

Para o GShow, o advogado que representa o edifício, Rafael Giro, afirmou categoricamente que os representantes do condomínio estão muitos satisfeitos com o desfecho dessa ação depois de quatro anos. “Posso dizer que estão satisfeitos, já que, depois de tanto tempo, finalmente o valor das cotas vai ser recuperado. É um clichê, mas a Justiça tarda, mas não falha”, declarou.