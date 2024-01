Aos 72 anos, empresário e ex-Fazenda Oscar Maroni é internado em uma casa de repouso

De acordo com a filha do empresário, ele foi internado para evitar que sofra outras quedas como a que ocasionou um coágulo no seu cérebro.

Amores, eu estou chocada com essa notícia! Recentemente viralizou a notícia de que, no auge de seus 72 anos, o empresário e ex-participante do reality A Fazenda, Oscar Maroni, está internado em uma casa de repouso, em São Paulo desde o dia 27 de dezembro de 2023.

Pouco antes de ser internado nesta casa de repouso, Maroni teve que passar por uma cirurgia no cérebro, para retirar um coágulo que foi ocasionado após o empresário sofrer uma queda. Diante disso, de acordo com a sua filha, a ex-participante do Masterchef, afirma que a decisão de internar o pai foi tomada após os médicos afirmarem que ele não pode sofrer outra queda e ele negar a aceitar morar com ela ou com outro de seus 4 filhos.

“Meu pai foi proibido pelos médicos de ficar sozinho em casa porque ele não pode correr o risco de sofrer outra queda. Ele não parece, mas é um senhor de idade. Tanto eu, quanto meu irmão Aruã, já tentamos levá-lo para morar conosco ou na fazenda, mas ele se recusa. [O local] é tipo um flat, é muito legal. Vocês conhecem meu pai, vocês acham que a gente faria algo contra a vontade dele? Ele sai e entra na hora que quiser”, afirmou Aritana.

Já, no dia 09 de janeiro deste ano, os filhos de Maroni entraram na Justiça com um pedido de curatela do pai, para proteger direitos e interesses do mesmo, alegando que ele não possui mais capacidade jurídica para manifestar a própria vontade.