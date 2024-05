Aos 54 anos, Mike Tyson volta a lutar??? Saiba onde. Meu Deeus!!!

Socorrooo! Gente, eu ainda to completamente sem reação com a notícia que acabou de chegar no Whatsapp. O motivo do meu surto é que o boxeador americano Mike Tyson vai voltar aos ringues pela segunda vez depois de se aposentar.

Desde que saiu do mundo do pugilismo, Tyson se tornou um empresário, com investimentos no mundo da cannabis. Mas no dia 20 de julho, o ex- boxeador de 54 anos vai voltar aos ringues para enfrentar Jake Paul, 30 anos mais jovem, em uma luta profissional.

A diferença de idade faz com que Tyson apareça como azarão para o duelo nas casas de apostas. Mesmo com o favoritismo de Paul, Tim Welch, que é treinador do campeão peso galo (Até 61,2 kg) do UFC Sean O’Malley, ressalta que é ‘burrice’ duvidar das chances da lenda do boxe.

“Se eu acho que Mike Tyson tem chance? Absolutamente. É o Mike Tyson. Ele é uma aberração da natureza e as regras favorecem ele. Mike Tyson é um dos seres humanos mais assustadores que você vai ver. Não acho que ele vai ser o mesmo cão feroz que costumava ser, obviamente, mas ainda é o Mike Tyson. Dizer que ele não tem chance é burrice, mas as chances não são tão altas por causa da idade”, declarou ele em vídeo publicado em seu canal oficial no YouTube.

Welch não descarta uma vitória de Mike Tyson, mas acredita que pela questão etária e das vantagens físicas fazem com que Jake Paul seja o grande favorito para o combate. Mas o treinador deixa claro não vê o veternano recebando um nocaute.



“Eu sei que os caras da velha escolha vão falar: ‘Você está brincando, Mike Tyson vai matar Jake Paul’. Mas estamos falando de um cara de 60 anos. Acho que Jake Paul vai ficar firme o bastante, vai se manter longe o bastante e rápido o bastante para ditar o ritmo e vencer na decisão. Não acho que Jake vai nocauteá-lo. A cabeça dele é muito grande, o pescoço e muito grande. Não quero dizer que é impossível, mas acho que Jake Paul vai vencer na decisão”, finalizou.