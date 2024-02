Ao ser criticada por usar playback na Sapucaí ,Anitta dispara: “Todo mundo usou”

Genteeee, o que foi essa apresentação da Anitta ao lado de Zeca Pagodinho, Alcione e Neguinho do Beija-Flor como uma das grandes atrações do show que celebrou os 40 anos de Marquês de Sapucaí. Ao lado desses grandes artistas, a cantora apresentou grandes sucessos do samba, só que um pequeno detalhe não passou batido pelo público: as canções foram cantadas com playback.

Após o término do show, a Girl from Rio se manifestou nas redes para dizer o motivo o uso das músicas gravadas, e ainda expos que todos os artistas usaram.

“Pra quem tá falando que o negócio foi playback: todo mundo fez playback. Foi uma decisão de quem organizou o show e todo mundo fez playback”, afirmou.

E como sempre, Anitta não deixou passar a oportunidade de mandar aquele recado para os “haters”: “Quer me assistir ao vivo, é só vir a um show meu, mas ainda assim você vai achar que é playback porque minha voz é um veludo, amor”, frisou.