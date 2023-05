Ao que tudo indica a história não acabou: Rita Lee deixa diversos trabalhos inéditos

Além das letras inéditas, a cantora também deixou diversas gravações, textos e até diários para os seus filhos.

Amores, infelizmente, hoje aconteceu as nossas últimas despedidas para a cantora, musa, rainha do rock, Rita Lee. Porém, além de um legado incomparável e diversos fãs, de acordo com um de seus filhos, o João Lee, a cantora também deixou diversas obras inéditas.

Em entrevista ao colunista Felipe Reis, João conta que Rita possuía um IPad onde guardava letras, gravações, textos e até mesmo diários pessoais, além de todas as versões de suas músicas, até mesmo aquelas que foram censuradas.

“Vocês não têm ideia da quantidade de coisa que tem lá. Ela tinha um iPad que ela escrevia tudo, esse iPad tem tanta coisa inédita, tem tanta letra, tem música inédita, tem música já feita, tem música que tava começando a gravar, tem textos, tem… Tudo. Tudo o que você pode imaginar. Tenho diários dela. Tenho todos os cadernos de letras dela. Todas as versões, inclusive as que foram censuradas”, revelou o filho da cantora.

Por fim, João Lee revela que em sua casa possui um quarto onde ele guarda todo o material de trabalho de sua mãe, afirma que não sabe dizer desde quando a cantora começou a guardar suas escrituras,mas garante que ainda tem muita história para contar.

“Não sei dizer exatamente quando, mas são vários livros. E às vezes ela esboçava a letra, ou o pensamento, ou às vezes falava sobre a própria vida. Eu não tive tempo de olhar tudo, porque a quantidade que tem é gigantesca. Eu tenho um quarto na minha casa com esse material todo arrumado e organizado, porque tem muitas histórias para contar ainda”, finalizou João.