Ao cantar nova versão de Chico em show no RS, Luísa Sonza chora muito

Cantora alterou a letra da música ao retirar o nome do ex-namorado enquanto se apresentava em Porto Alegre, na noite desta sexta-feira (29)

Amores, a minha querida amiga Luísa Sonza fez sua primeira apresentação após o término do namoro com Chico Moedas. O show de lançamento do álbum “Escândalo Íntimo” aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (29) e teve coro dos fãs mandando aquele “recado” para o influenciador.

Puxaram um “ei, Chico, VAI TOMAR NO CÚ!” no show da Luísa Sonza no Pepsi on Stage kkkkkkkkk pic.twitter.com/lKVazLjCr9 — Amaral (@4marula) September 30, 2023

Anteriormente, eu tinha avisado a vocês que a loirinha continuaria cantando a música nos shows e foi exatamente o que ela fez, meus amores. Antes de cantar a música, ela disse: “Se tem uma coisa que ninguém vai me tirar é uma música. Quando alguém trai, você está traindo a si mesmo. Essa música é a demonstração do amor que existia em mim. Eu nunca vou deixar de amar essa música”.

“Vejam essa música como a minha música. Nunca ninguém vai tirar a capacidade que eu tenho de amar. Esse nome é só um nome. Esse nome é do Chico Buarque”. E cantou com uma didática de mostrar ao público que o refrão poderia ser cantado como Buarque e dito “se acaso me quiseres” (em vez de “Chico, se tu me quiseres”). Ao final, novas ofensas a Chico, emoção de Luísa e volta por cima com Melhor Sozinha, citando Marília Mendonça, com quem gravou a música: “Eu gosto de você, mas não preciso de você”.

Luísa pediu novamente que o público cantasse o refrão de Chico com a letra de Chico Buarque. “Vamos ensinar para o resto do país a nova letra da música?”, convocou os fãs.

"Se acaso me quiseres", canta Luísa como Chico Buarque escreveu em Folhetim.



"Vamos mostrar a nova letra para o resto do país?" pic.twitter.com/CZD7N8Zn3t — Leonardo (@loenardocatto) September 30, 2023